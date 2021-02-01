В Краснодаре приступают к созданию пятого внутригородского округа

Власти Краснодара приступают к созданию пятого внутригородского округа. Об этом сообщил глава города Евгений Первышов во время еженедельного аппаратного совещания.

Новый округ будет расположен в границах Калининского сельского поселения (Прикубанский внутригородской округ), который охватывает большую часть Восточно-Кругликовского микрорайона.

«Данный микрорайон и все прилегающие территории - это уже полноценный город. Управлять территорией из центра Прикубанского округа сложно. По численности населения Прикубанский округ превосходит Новороссийск. Цифры говорят сами за себя», - отметил господин Первышов.

По словам главы Краснодара, сейчас начнется этап создания специальной комиссии и подготовки необходимой документации. Также известно, что в рамках этой работы на базе бывшего общежития создадут административный корпус и отдел полиции.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, еще один округ будет формироваться в поселках Знаменский и Новознаменский, вокруг будущего медицинского кластера.

Наталья Решетняк