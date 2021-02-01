В 2020 году оператор казино Сочи получил убыток в 681,5 млн рублей

По итогам 2020 года чистый убыток ООО «Домейн» (оператор казино в игорной зоне «Красная поляна») составил 681,5 млн руб., следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс». Такой показатель зафиксирован впервые за последние четыре года.

В 2019 году ООО «Домейн» получило прибыль в 40 млн руб., в 2018 году убыток составил 44,5 млн руб., в 2017 году прибыль зафиксирована в размере 2,1 млн руб.

Выручка компании в 2020 году сократилась до 1,5 млрд руб. против 6 млрд руб. в 2019 году.

Как писал “Ъ-Кубань”, в 2019 году казино Сочи посетило более 280 тыс. иностранцев, что составляет 20-25% от общего потока. Всего за время работы казино Сочи посетили порядка 2 млн гостей.

Наталья Решетняк