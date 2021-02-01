В Ярославле в 2021 году построят хлебозавод за 1 млрд рублей

В Ярославле в 2021 году в рамках инвестиционного соглашения между регионом и агропромышленной корпорацией «Стойленская Нива» будет построен один из самых современных хлебозаводов в стране, сообщили в региональном департаменте агропромышленного комплекса и потребительского рынка. Инвестсоглашение было подписано осенью 2020 года на всероссийской агровыставке «Золотая осень» губернатором Дмитрием Мироновым и управляющим «Стойленской Нивы» Андреем Силецким.

По данным департамента, в строительство высокотехнологичного хлебозавода планируется вложить 1 млрд руб. Завод будет выпускать до 250 т хлебобулочных и кондитерских изделий в сутки.

По словам заместителя председателя областного правительства Валерия Холодова, на новом предприятии будет открыто более 350 рабочих мест.

«Для этого у региона есть кадровый потенциал. Сюда привлекут работников хлебозавода №4, которые были сокращены в связи с не очень благоприятной экономической ситуацией на предприятии»,— отметил господин Холодов.

ООО Агропромышленная корпорация «Стойленская Нива» — одна из крупнейших компаний агропромышленного сектора страны. Компания специализируется на производстве муки, комбикормов, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. Основана в 2000 году в городе Старый Оскол Белгородской области. Производственные комплексы компании размещены в восьми регионах страны.

Антон Антонов