Квинси Промес приблизился к «Спартаку»

Московский «Спартак» и нидерландский «Аякс» серьезно продвинулись в переговорах по трансферу в российский футбольный клуб полузащитника Квинси Промеса, сообщает ad.nl. Как отмечает издание, прорыв в переговорах сделал окончательную договоренность вопросом времени, однако это не означает, что о сделке будет объявлено в ближайшие дни.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В составе красно-белых он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Полузащитник сборной Нидерландов, которому в январе исполнилось 29 лет, сыграл за «Спартак» 135 игр, забил 66 голов и отдал 33 голевые передачи. Промес защищает цвета «Аякса» с 2019 года.

В декабре Промес был помещен под стражу в связи с инцидентом, который произошел летом. По данным СМИ, игрок поссорился с одним из членов семьи в ходе вечеринки и ударил его ножом. 13 декабря Промес был арестован, а 15 декабря было объявлено, что он выпущен из-под стражи, но находится в статусе подозреваемого. Впоследствии он вернулся к тренировкам с «Аяксом».

«РИА Новости»