В Ярославле прошли мероприятия в честь 50-летия «Золотого кольца»

В Ярославле 30 и 31 января проходили праздничные мероприятия, посвященные 50-летнему юбилею запуска туристического маршрута «Золотое кольцо» России, сообщили в пресс-службе мэрии города.

По словам начальника отдела поддержки молодежных и социальных инициатив мэрии Ярославля Владимира Карпова, мероприятия в честь юбилея «Золотого кольца» проведены по инициативе ассоциации межрегионального социально-экономического взаимодействия «Центральный федеральный округ». Он уточнил, что в городских парках и скверах были организованы квесты, интерактивные и спортивные программы. Прошли выступления творческих коллективов.

В мэрии отметили, что из-за сложной эпидемиологической обстановки мероприятия проводились не в помещениях учреждений культуры, а на открытых площадках, в популярных местах отдыха ярославцев.

В частности, 31 января на Даманском острове в Ярославле была развернута молодежная площадка «Дерзай столица», во время проведения конкурсов на которой разыгрывались смартфоны и фитнес-браслеты. Праздничные программы проводились и на других площадках города. В Юбилейном парке прошла музыкальная программа «Город — песня», а в сквере на улице Стачек горожане стали участниками старинных и современных игр.

Антон Антонов