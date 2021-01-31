В Тамбове на акцию в поддержку Алексея Навального вышло около 100 человек

Не санкционированная властями акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального 31 января собрала в Тамбове около 100 человек, следует из распространенных в социальных сетях видео с мероприятия. Это значительно меньше митинга, состоявшегося 23 января. По данным регионального штаба Навального, тогда на акцию вышли порядка 1 тыс. тамбовчан.

Как и в прошлый раз, митингующие начали путь от сквера Зои Космодемьянской и разошлись примерно через пару часов. Вышедшие на акцию постоянно скандировали лозунги, в частности кричала «Леша, выходи!». При этом колонну протестующих не смог возглавить никто из штаба Навального: всех сторонников оппозиционера задержали до начала акции.

По данным «ОВД-Инфо» на 14:27 31 января, в Тамбове во время мероприятия задержали «по крайней мере» трех человек. В штабе Навального отметили, что задержания происходили «в самом конце шествия, когда уже почти все разошлись».

Александр Прытков