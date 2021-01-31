В Самаре на акции в поддержку Навального задержали журналистов и социолога

На несогласованном митинге в поддержку Алексея Навального задержаны бывший журналист «Эхо Москвы» в Самаре Сергей Лейбград, журналист издания «Засекин» Хорен Григорян и профессор кафедры социологии и психологии СГЭУ, основатель Фонда социальных исследований Владимир Звоновский.

Ранее задержанные шеф-редактор «Эхо Москвы» в Самаре Сергей Курт-Аджиев, а также ведущие радио Татьяна Брачий и Антон Рубин были отпущены без протокола.

В протесте участвовали менее тысячи человек, более тысячи сотрудников полиции и ОМОН. Силовики оградили живой цепью площадку возле КРЦ «Звезда», на которой должны были собраться протестующие. Несколько десятков пришедших на акцию задержали. В частности, была задержана координатор самарского штаба Навального Марина Евдокимова. После задержания ее доставили в больницу им. Пирогова, сообщают в местном штабе.

Ани Айвазян