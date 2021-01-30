Вице-премьеру показали «Чистый воздух»

Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко посетила с рабочим визитом Челябинск. Вместе с руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой и губернатором Челябинской области Алексеем Текслером она побывала на закрытой городской свалке, где «Росатом» сейчас реализует уникальный проект по рекультивации, а также предприятия группы «Мечел» и Челябинский трубопрокатный завод. После объезда этих объектов вице-премьер провела совещание на тему реализации нацпроекта «Экология» и федерального проекта «Чистый воздух» в областном центре.