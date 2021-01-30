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Визит заместителя председателя правительства России Виктории Абрамченко в Челябинск

Фото: Артур Якушко

Вице-премьеру показали «Чистый воздух»

Виктория Абрамченко проверила, как реализуют экологические проекты в Челябинской области

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Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко посетила с рабочим визитом Челябинск. Вместе с руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой и губернатором Челябинской области Алексеем Текслером она побывала на закрытой городской свалке, где «Росатом» сейчас реализует уникальный проект по рекультивации, а также предприятия группы «Мечел» и Челябинский трубопрокатный завод. После объезда этих объектов вице-премьер провела совещание на тему реализации нацпроекта «Экология» и федерального проекта «Чистый воздух» в областном центре.

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