Франция полностью закрывает свои шенгенские границы из-за коронавируса

Премьер-министр Франции Жан Кастекс выступил по итогам состоявшегося сегодня Совета безопасности. Напомнив, что страна насчитывает 23000 заражений в день и 356 смертей за последние сутки, он сказал, что «еще есть шанс избежать полного карантина». Ради этого Франция полностью закрывает свои шенгенские границы, кроме особых оговоренных случаев.

Въезд из стран Шенгенского пространства во Францию разрешается только с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19 и с обязательным карантином по прибытии. Перемещения между материковой Францией и заморскими территориями приравниваются к выезду за границу, требование на наличие ПЦР-теста вводится и для них. С воскресенья во Франции закрываются все торговые центры площадью свыше 20 тыс. квадратных метров. Комендантский час, действующий с 18:00, сохраняется по всей стране.

Алексей Тарханов, Париж