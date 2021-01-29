Девятнадцатый офис ПСБ

Санкт-Петербург, 29 января 2021 г. — ПСБ открыл офис в Кронштадте – первый в районе и девятнадцатый в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Официальная церемония состоялась при участии заместителя управляющего по развитию розничного бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПСБ Андрея Михно и главы администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга Олега Довганюка.

ПСБ продолжает расширять региональную сеть на территории России и как опорный банк усиливает свое присутствие в крупнейших регионах с развитым сектором ОПК для обслуживания предприятий и их сотрудников.

«Кронштадт исторически является колыбелью военно-морского флота Балтийского моря. В городе-порту сосредоточены стратегически важные предприятия оборонно-промышленного комплекса, с которыми ПСБ успешно сотрудничает уже сейчас. Новый офис будет обслуживать как работников этих предприятий, военнослужащих, так и других горожан, так как мы остаемся универсальным банком для всех»,— прокомментировал Андрей Михно.

«В Кронштадте проживает порядка 44 тыс. жителей, из которых более 20 тыс. — это трудоспособные люди. Около половины из них каждый день ездят на работу в другие районы Петербурга. На это уходит много времени, и не каждый человек успевает воспользоваться услугами каких-то учреждений. Поэтому появление в Кронштадте дополнительных сервисов в новом банковском отделении позволит кронштадтцам, не выезжая из своего района, решать свои разные личные финансовые вопросы», – отметил на открытии Олег Довганюк.

Офис, специализирующийся на обслуживании физических лиц, находится в центре города на улице Ленина, 24А, где проходят основные пешеходные маршруты.

В отделении можно открыть счет или вклад, перевести денежные средства, оформить кредитную карту, получить кредит, в том числе подать заявку на ипотечный по программам «Военная ипотека», «Госпрограмма 2020», а также воспользоваться другими банковскими продуктами.

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