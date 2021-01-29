ТАСС: председатель правления МСП-банка Голованов задержан в Москве

Председателя правления МСП-банка Дмитрия Голованова задержали в Москве по делу о злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Правоохранительные органы задержали в Москве Голованова Дмитрия Ярославича, с ним ведутся следственные действия. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия)»,— сказал собеседник агентства.

По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Детали уголовного дела не уточняются.