Пресс-конференция довела до отставки

Вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков, для которого директор местного приложения к МК выпрашивала у Владимира Путина звание Героя России якобы за спасение людей, подал в отставку. Губернатор Николай Любимов удовлетворил заявление. С тех пор как господин Греков получил общенациональную известность, выяснилось, что в 2001 году он был осужден на 3,5 года лишения свободы за мошенничество, на пожаре никого не спасал и достойным себя награды не считает.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов в пятницу подписал постановление об отставке своего заместителя Игоря Грекова «по собственному желанию», сообщила пресс-служба правительства региона. За последний месяц Игорь Греков оказался в центре многочисленных скандалов, в том числе уголовно-правового характера.

Уроженец города Батайска Ростовской области Игорь Греков работал в правительстве Рязанской области с мая 2017 года: сперва в должности советника губернатора, а затем в должности заместителя. До этого он работал на различных должностях на госслужбе в Ростове-на-Дону, преподавал в вузе.

Напомним, 17 декабря 2020 года на пресс-конференции Владимира Путина директор издания «МК в Рязани» Александра Безукладова привлекла внимание Дмитрия Пескова большой цветной табличкой с надписью «Я беременна».

Однако вместо того чтобы задать вопрос, когда пресс-скретарь президента предоставил ей слово, госпожа Безукладова стала рассказывать о господине Грекове.

По ее словам, во время пожара на складе боеприпасов под Рязанью в начале октября прошлого года он «спас семь человеческих жизней: вначале он спас двух стариков, получил контузию и в дальнейшем вернулся за матерью с двумя детками — восьми лет и пятимесячным малышом, а также за двумя стариками». Господин Путин пообещал подумать, как наградить чиновника.

В тот же день господину Грекову пришлось оправдываться за приписанный ему подвиг. Он заявил, что не считает свой поступок геройским, и назвал себя недостойным высокой награды. Очевидцы происшествия рассказали, что вице-губернатор во время пожара «стоял в сторонке», а затем «торжественно принимал тех, кого уже вывели (прям под камерами)».

Напомним, в начале октября прошлого года в результате пожара на территории воинской части в Рязанской области, вызвавшего взрывы боеприпасов, по данным МЧС, было уничтожено 21 строение, повреждено более 430 строений, свыше 2,3 тыс. человек были эвакуированы.

По сообщениям рязанских властей, Игорь Греков участвовал в работе штаба по ликвидации последствий пожара.

В декабре 2020 года рязанские журналисты выяснили, что в 2001 году «Игорь Михайлович Греков 02.05.1977 г. р. (данные полностью совпадают с данными господина Грекова) был осужден Октябрьским райсудом г. Ростова-на-Дону на 3 года лишения свободы» за мошенничество — торговлю «паленой» водкой. При этом в конце прошлого года в правительстве Рязанской области утверждали, что «при принятии Игоря Михайловича Грекова на государственную гражданскую службу Рязанской области в соответствии с действующим законодательством были предоставлены сведения об отсутствии у него судимости, которые подтверждены ГУ МВД РФ по Ростовской области». Впрочем, к моменту назначения господина Грекова вице-губернатором в 2017 году судимость уже была погашена.

Человек с судимостью смог занять пост вице-губернатора благодаря принятому по инициативе Николая Любимова закону, позволяющему назначать заместителей главы региона без согласования с депутатами, сказал “Ъ” член фракции КПРФ в облдуме Виктор Малюгин. По его мнению, если бы господин Любимов не менял областное законодательство, депутаты могли не допустить назначение Игоря Грекова.

Александр Тихонов, Ярославль