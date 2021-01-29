Ельцин в Центре

В честь юбилея первого президента России Бориса Ельцина, который будет отмечаться 1 февраля, в Екатеринбурге запланированы выставки, научные конференции, тематические экскурсии, спектакли и публичные дискуссии. Мероприятия праздничной программы «Ельцин 90», которую составил Ельцин Центр, а также фотовыставка Свердловского областного краеведческого музея, начнутся с 30 января и продлятся до марта.

1 февраля Борису Ельцину исполнилось бы 90 лет. В этот день запланирована традиционная церемония возложения цветов к памятнику президента около Ельцин Центра с участием первых лиц Екатеринбурга и Свердловской области. В ней также примут участие бывшие однокурсники Бориса Ельцина, однако семья президента не сможет присутствовать на мероприятии из-за сложной эпидемиологической обстановке на Урале.

Первый президент России Борис Ельцин родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка Свердловской области, получил образование на строительном факультете Уральского политехнического института (УПИ) (позднее — УГТУ-УПИ, УрФУ) в Свердловске. В 1968 году он возглавил отдел строительства Свердловского обкома КПСС. В 1975 году Ельцин был избран секретарем обкома, ответственным за промышленное развитие области, а с 1976 года по 1985 год занимал должность первого секретаря Свердловского обкома партии. В декабре 1985 года генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев предложил Ельцину возглавить Московскую партийную организацию. 12 июня 1991 года Ельцин был избран президентом РСФСР. В 1996 году был переизбран на второй срок. В новогоднем обращении 31 декабря 1999 года он объявил о своей досрочной отставке, назначив исполнение обязанностей президента на премьер-министра Владимира Путина. Первый президент России скончался от сердечно-сосудистой недостаточности 23 апреля 2007 года.

В честь юбилейной даты президентский центр подготовил обширную праздничную программу «Ельцин 90». Как рассказал директор музея Бориса Ельцина Олег Лутохин, 1 февраля, в понедельник, вход в музей и галерею Ельцин Центра традиционно будут бесплатными для всех желающих.

30 января и 13 февраля в 14:00 в Ельцин Центре состоится тематическая экскурсия «Другая жизнь президента» о Ельцине вне политики: его хобби и увлечениях, любимых книгах и блюдах.

В фойе музея Бориса Ельцина 30 января в 16:00 расскажут о 56 подарках первому президенту, среди них — фрагмент паркетного пола из Овального кабинета Белого дома в Вашингтоне, мини-книга «XXVI съезду КПСС» со специальной лупой для чтения и перчатка 110-го космонавта мира Александра Сереброва для выхода в открытый космос.

31 января и 7 февраля в 14:00 в музее Ельцина расскажут об истории рабочего кабинета Бориса Ельцина, в котором президент работал в 1993-1996 годах, а также о создании элементов его дизайна.

Фотоэкскурсия «Большое видится на расстоянии: Ельцин в фотообъективе» состоится на втором и третьем этажах музея Бориса Ельцина 31 января в 17:00. На снимках Дмитрия Донского, Анатолия Грахова, Владислава Ветлугина и других будут представлены семейные фото президента, отдых на Урале и за рубежом, планы и встречи.

Еще одна фотовыставка о жизни Бориса Ельцина в рабочей и домашних обстановках «В галстуке и без» откроется в фойе кино-конференц-зала Ельцин Центра 1 февраля в 19:00, она будет работать ежедневно до 14 марта.

На втором и третьем этажах музея президента в 20:30 состоится интерактивный мультимедийный спектакль «Зачем я это помню» режиссера Дмитрия Зимина — альманах из пяти историй о телевидении 90-х, чеченской кампании и свободе. Элементом интерактивности со зрителями станет канал в приложении Telegram. В данный момент места на спектакль уже зарезервированы (из-за профилактики коронавируса количество зрителей ограничено до 30 человек), поэтому спектакль планируется повторить — о новых датах будет объявлено позднее.

Бесплатная экскурсия по выставке «Новая живопись Екатеринбурга», о которой расскажет ее куратор Илья Шипиловских, состоится 18:00 в арт-галерее Ельцин Центра (требуется регистрация), где будут представлены работы уральских художников-новаторов. Выставка будет открыта в период с 31 января по 21 февраля.

С 19 января по 7 февраля в музее Бориса Ельцина будет представлен экспонат «Орден дружбы» — подарок президенту от его однокурсников по учебе в УПИ, который был вручен Ельцину в 1991 году, в день его 60-летия. Вход свободный.

Свою программу ко дню рождения президента подготовил Свердловский областной краеведческий музей. В музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» 30 февраля открывается выставочный проект «Первый», где можно будет увидеть 100 фотографий в разные периоды жизни первого президента: детские годы, период работы в Свердловске, начало перестройки, становление новой России, избрание Президентом. Выставка будет открыта для посетителей до 14 марта ежедневно.

Ирина Пичурина