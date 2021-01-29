Instagram Елизаветы II ждут перемены

Елизавета II ищет специалиста по smm. Вакансия появилась на сайте королевской семьи. Успешный кандидат будет создавать контент для сотрудников Букингемского дворца, чтобы они знали обо всех важных событиях в жизни Виндзоров. Всего в штате — порядка 1,2 тыс. человек, и большая часть из них сейчас работает дистанционно. Также специалисту по коммуникациям придется продвигать личный бренд Ее Величества в социальных сетях. Каких изменений в официальных аккаунтах монаршей семьи ждут ее поклонники, и что нового уже привнесла пандемия? Об этом — Алла Пугачева.

Пока одни готовы потратиться, чтобы хотя бы издалека взглянуть на закулисную жизнь Виндзоров, другим за это готова платить сама королева. 27 тыс. фунтов стерлингов в год, или больше 2,5 млн, если считать в рублях, плюс льготы и бонусы.

Взамен — работа с социальными сетями, авторами текстов и организаторами мероприятий, в которых принимают участие члены монаршей семьи.

СМИ и агрегаторы вакансий называют это предложение работой мечты. И с ними сложно поспорить.

Вероятно, королеву или ее советников не устраивает, как работают внешние и внутренние каналы коммуникации, и пора стать более прогрессивными, сохранив при этом статусность, говорит собственный корреспондент “Ъ FM” в Лондоне Андрей Остальский: «Уже с прошлого года создали команду, которая занимается и веб-сайтом королевской семьи, и продвижением в соцсетях ее образа. Нельзя сказать, что это делается блестяще, поэтому, действительно, нужен советник-учитель, нужно делать какие-то осторожные шаги. Все-таки семья достаточно консервативная, она пока не готова к каким-то таким ярким, эффектным выступлениям в соцсетях, все это выглядит достаточно традиционно, и, наверное, поэтому чуть-чуть скучновато».

Пандемия уже вынудила Елизавету II смягчить требования к ведению соцсетей. Год назад в Instagram-аккаунтах членов королевской семьи невозможно было найти селфи — такой контент считался табу. Сейчас же принцесса Анна публикует свое вертикальное видео, снятое на фронтальную камеру смартфона.

Приемы и аудиенции проводятся дистанционно, поэтому вместо протокольных снимков от придворных фотографов — скриншоты из ZOOM. Такие изменения нравятся не всем подписчикам — среди них сооснователь агентства Z-Agency Александр Балковский. Он признался “Ъ FM”, что сам бы хотел стать smm-специалистом у королевы, но мешает плохой английский.

«Британская монархия — это традиции, а традиций в современном мире становится все меньше, меньше и меньше.

Никакие новации не нужны в этих профилях. Им не надо ни за чем гнаться — ни за подписчиками, ни за активностью, ни за охватами.

Египетские пирамиды, британская монархия — какие-то основополагающие базовые цивилизационные вещи, пускай будет все, как есть», — считает Александр Балковский.

Любопытно, что в жизни Елизавета II вовсе не такая чопорная, как в том же Instagram. Она любит колкие высказывания и часто иронизирует над собой, особенно когда дело касается возраста. На вопрос о том, как у нее дела, королева однажды ответила, что по-прежнему еще жива. А во время празднования собственного 90-летия в шутку упрекнула премьер-министра Канады Джастина Трюдо в том, что он заставил ее почувствовать себя слишком старой, произносил тост, в котором отметил, что за период правления монаршей особы в стране сменилось 12 лидеров.

Именно такие истории вызывают наибольший интерес у публики, говорит шеф-редактор издания InStyle Анна Батурина: «Было бы здорово, если бы в официальном королевском Instagram посты появлялись почаще, потому что королевской семье не нужно придумывать инфоповоды. Даже на ее корги посмотреть всем будет интересно, и лайки будут зашкаливать. Может быть, завести в Instagram рубрику хотя бы раз в неделю, чтобы там королева выкладывала то, что она сама сфотографирует на свой телефон. Больше какой-то закадровой королевской жизни, потому что никто не знает, что происходит в стенах Букингемского дворца — всем это жутко интересно».

Впрочем, кое-какой креатив в Instagram монархов все-таки встречается. В декабре, например, там появилась фотография членов королевской семьи, которые позируют на фоне Виндзорского замка. Все без масок, но с соблюдением социальной дистанции.

Лилия Галявиева