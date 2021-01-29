На Кубани за сутки коронавирус подтвердился у 189 человек

За минувшие сутки в Краснодарском крае коронавирусная инфекция подтвердилась у 189 человек. Среди заболевших 181 взрослый и восемь детей. Выздоровели за последние 24 часа 247 человек, умерли - 20. Свежую сводку предоставил оперативный штаб региона 29 января.

Наибольшее количество положительных тестов получено в Краснодаре - 44. В Белореченском районе диагноз поставили 14 жителям. В Новороссийске 13 новых случаев. В Сочи – 11, в Кавказском районе – 10; в Калининском и Выселковском районах - по восемь. В Апшеронском, Темрюкском, Тимашевском и Мостовском районах - по шесть. По пять новых заболевших в Гулькевичском, Павловском и Славянском районах. В Геленджике, Туапсинском, Брюховецком и Динском районах - по четыре. В Кореновском и Курганинском районах заболели по три человека. В Анапе и Горячем Ключе, в Кущевском, Красноармейском, Лабинском, Приморско-Ахтарском, Тихорецком, Тбилисском и Успенском районах - по два. По одному случаю зафиксировано в Отрадненском и Белоглинском районах.

По данным министерства здравоохранения Кубани, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения равен 586,9. Всего за период пандемии подтверждено 33 314 случаев заболевания коронавирусом. 24 149 человек выздоровели, 1 432 пациента умерли.

Наталья Решетняк