В Удмуртии фельдшера осудили за кражу денег со счета пациента для ставок на спорт

37-летнего фельдшера станции скорой медицинской помощи из Ижевска осудили за кражу 5 тыс. руб. со счета пациента (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Устиновский райсуд назначил подсудимому штраф в 30 тыс. руб. с применением ст. 64 УК РФ (назначение более мягкого наказания), сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Установлено, что фельдшер, находясь в квартире пациента при оказании ему медпомощи, тайно воспользовался его мобильным телефоном с банковской картой. Затем он перевел со счета потерпевшего 5 тыс. руб., которые использовал для интерактивной ставки.

Отметим, что подсудимый признал вину, способствовал раскрытию преступления, возместил потерпевшему ущерб и принес извинения. Суд учел эти факторы при назначении наказания, а также наличие у фельдшера малолетнего ребенка, положительные характеристики и состояние здоровья.