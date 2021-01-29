«В ближайшее время мы стряхнем с себя эту заразу» Радий Хабиров выступил перед депутатами и чиновниками

Глава Башкирии Радий Хабиров в четверг обратился к депутатам регионального Курултая с ежегодным посланием. Традиционно проходящее в конце декабря послание было перенесено на январь из-за COVID-19. В нынешнем выступлении глава региона сделал акцент на то, что Башкирия, несмотря на пандемию, не уступила свои позиции, не «допустила обвала экономики» и готова развивать и промышленность, и инновации. Депутаты Курултая оценивают послание в целом положительно.

Послание Радия Хабирова оглашалось в колонном зале министерства сельского хозяйства республики. В зал допустили чуть более ста человек, среди них — министры, представители силовых ведомств, сенаторы и депутаты. Господин Хабиров начал послание с новости о том, что в регионе ослабевают антиковидные ограничения. По словам главы, это стало возможным благодаря тому, что жители Башкирии соблюдали меры предосторожности и перетерпели «вынужденные ограничения», что позволило «переломить ситуацию». «В ближайшее время мы стряхнем с себя эту заразу, которая уже год мешает нам жить по-человечески»,— заявил господин Хабиров, попросив всех «обязательно сделать прививку». «Я проверил ее на себе, чувствую себя прекрасно»,— отметил он.

Основной акцент в послании господин Хабиров сделал на то, что в регионе, несмотря на пандемию, выросли объемы инвестиций. В качестве примеров он привел, в частности, «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение», «Башнефть» и «Газпром нефтехим Салават», которые продолжают инвестировать в производство.

Глава региона также отметил, что запуск особой экономической зоны «Алга» продолжает привлекать инвесторов, и, учитывая этот интерес, Радий Хабиров поручил правительству «проработать возможность расширения территории» ОЭЗ. Кроме того, по словам Радия Хабирова, правительство прорабатывает вопрос о создании второй ОЭЗ для развития наукоемких отраслей и производства высокотехнологичной продукции.

Во время послания Радий Хабиров также анонсировал новую программу развития Зауралья — строительство железной дороги по маршруту «Сибай — Сара», электрической подстанции на 500 кВ, более 25 социальных объектов и так далее.

Говоря о развитии туризма в Башкирии, господин Хабиров заявил, что правительство направило заявку на создание нового геопарка «Торатау», куда включен «весь комплекс шиханов, потому что так хотели жители».

В послании Радий Хабиров также упомянул проблему начисления платы за отопление, подчеркнув, что он уже дал поручения правительству разобраться в ситуации и вернуть людям деньги.

Завершая выступление, господин Хабиров заявил, что в текущем году власти возобновят всеобщую диспансеризацию, приостановленную в период пандемии, запустят программу реабилитации для переболевших COVID-19 и начнут программу «модернизации первичного звена здравоохранения». Он также поручил депутатам и правительству готовиться к выборам в Госдуму, всероссийской переписи населения, Фольклориаде и Чемпионату мира по спортивной борьбе среди юниоров.

Общаясь с журналистами после послания, Радий Хабиров прокомментировал прошедшие 23 января митинги и новые акции, запланированные на эти выходные. Он заявил, что люди устали, так как 2020 год был тяжелым, и их обиды на власть «обоснованы». Вместе с тем, по мнению главы, на акции 23 января вместо «либеральной общественности» инициативу перехватили национальные активисты, которые «добавили вариант агрессии, воспользовались другой историей, другой темой, чтобы личные вещи протащить».

Опрошенные „Ъ“ депутаты Курултая заявили, что в целом довольны содержанием послания. «Показаны достижения, обозначены перспективы, сделан акцент на ответственности. Но не прозвучало окончательное решение по вопросам отопления, по изменению тарифа»,— заявил „Ъ“ депутат от КПРФ Дмитрий Чувилин. «В целом послание достаточно позитивное, понятное, доступное, с учетом всех житейских проблем, — отметила депутат от партии „Зеленые“ Руфина Шагапова.— Не хватило внимания к проблемам экологии, к проблемам вырубки лесов, к недрам». «Мне было отрадно слышать, что республика, несмотря на пандемию, в прошлом году развивалась,— пояснил вице-спикер Курултая Рустем Ахмадинуров.— Это говорит о том, что у нас есть потенциал, и позволяет нам, как правящей партии, с оптимизмом смотреть в 2021 год — год выборов в Государственную думу».

«Мы видим, как сильно поменялось отношение Хабирова к протестам и социальному недовольству: прежде он говорил, что общественным мнением его не задавить, сейчас он не делает громких заявлений, сканирует общественное поле, вникает и выступает медиатором с готовыми решениями,— обратил внимание политолог Арсен Шаяхметов.— Вместе с тем, в послании не прозвучало конкретных целей, показателей, которых необходимо достичь в этом году, с этой точки зрения Хабиров осторожен и не формирует конкретных ожиданий».

«Большинство губернаторов предпочитают делать послания после президента, однако Хабиров решил выступить сейчас. Формат традиционный и призван продемонстрировать достижения, несмотря на трудную и ковидную жизнь. Такой формат используется активно для дополнительного пиара главы»,— считает руководитель Института региональной экспертизы Дмитрий Михайличенко.

Елена Чиркова