Смена поля

Московское АНО «Планета чемпионов», организатор любительских футбольных турниров, может лишиться своей спортивной инфраструктуры в Олимпийском парке из-за долга 99 млн руб. перед НАО «Центр “Омега”» за неиспользованные гостиничные места в Олимпийском парке. АНО договорилась с «Омегой» о размещении участников детских турниров в гостиничном комплексе «Бархатные сезоны», однако выполнить свои обязательства по загрузке отеля не смогла. Контракт с «Омегой» был составлен по принципу «бери или плати», поэтому АНО обязано оплатить неиспользованные гостиничные места.



Служба судебных приставов передала на реализацию арестованное имущество, принадлежащее московской автономной некоммерческой организации (АНО) содействия проведению детско-юношеских и любительских спортивных мероприятий «Планета чемпионов», говорится в материалах арбитражного суда Краснодарского края (АСКК).

На торги будут выставлены три футбольных поля и три спортивные площадки, расположенные на территории гостиничного комплекса «Бархатные сезоны» (Олимпийский парк, прибрежный кластер), объекты оценены в 33 млн руб.

НАО «Центр “Омега”», владелец «Бархатных сезонов», обращалось в ФССП, а затем и в суд с просьбой передать спортивное имущество в управление, однако эта мера была признана нецелесообразной до конца торгов, говорится в материалах АСКК. При этом «Омега» заявила суду, что намерена оставить спортивные объекты за собой.

Имущество АНО «Планета чемпионов» попало под арест из-за задолженности перед «Омегой» в сумме 99 млн руб.

В 2016 году организатор турниров и владелец гостиничного комплекса «Бархатные сезоны» заключили соглашение о сотрудничестве в целях развития массового, в том числе детского, спорта. Отель «Бархатные сезоны» предполагалось использовать для заселения спортсменов, приезжающих в Сочи на тренировки и соревнования. Для реализации проекта «Планета чемпионов» арендовала у отеля территорию и построила там футбольные поля и спортивные площадки.

Подписывая договор, «Планета чемпионов» брала на себя обязательство в течение года обеспечить загрузку отеля на уровне не менее 244 тыс. койко-ночей, при этом 180 тыс. койко-ночей оплачивались по принципу «бери или плати», вне зависимости от того, заезжали ли в гостиницу спортсмены.

Спустя год руководство «Бархатных сезонов» предъявило АНО счет на оплату неиспользованной квоты в сумме 99 млн руб. АНО «Планета чемпионов» не согласилась с претензиями партнера, заявив, что в договоре не был четко определен термин «койко-ночь», оплата осуществлялась в денежном выражении, а не по нормативам квоты. Однако арбитражный суд, куда обратилась «Омега», постановил взыскать с АНО задолженность в полном объеме.

Получить комментарий «Омеги» и АНО «Планета чемпионов» не удалось — запросы редакции “Ъ-Юг” остались без ответа. Аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев отметил, что эффективность использования объектов олимпийского наследия и ЧМ-2018 очень различна. «Объекты горного кластера в Сочи имеют хорошую загрузку, это коммерчески выгодный проект, ориентированный на обеспеченных потребителей,— отметил эксперт.— Другое дело — отель с демократичными ценами в Адлере, загрузка которого в межсезонье может быть проблемной». По мнению Алексея Коренева, использование крупных гостиничных объектов под развитие массового детского спорта — разумная идея, но требует немалых организационных усилий и ресурсов.

«На первый взгляд, проведение детских и юношеских турниров и сборов в Адлере выглядит привлекательным начинанием с учетом теплого климата, однако не стоит забывать, что бюджеты детских спортивных школ крайне ограничены»,— отметил эксперт.

Опрошенные “Ъ-Юг” эксперты пояснили, что владельцы отеля «Бархатные сезоны» в случае перехода к ним спортивных объектов будут вынуждены привлекать вместо АНО другою организацию. Андрей Малыгин, заведующий кафедрой спортивного маркетинга университета «Синергия», отметил, что проведение турниров для детей — отдельный бизнес, который не стоит связывать с наличием собственных спортивных объектов. «В современном спортивном бизнесе этим занимаются спортивные лиги, клубы, агентства, школы, владельцы событий. Именно они и берут в аренду спортивные объекты, принося доход их владельцам»,— пояснил аналитик.

Анна Перова, Краснодар