Отчисления Уральского таможенного управления в бюджет России сократились на 2,3 млрд рублей

По итогам 2020 года Уральское таможенное управление (УТУ) перечислило в бюджет России почти 74 млрд руб., что на 2,3 млрд руб. меньше, чем в предыдущем году, сообщила пресс-служба полпреда президента в УрФО. Соответствующую информацию озвучил начальник УТУ Алексей Фролов на заседании итоговой коллегии.

По словам господина Фролова, причинами снижения послужили нестабильная мировая экономическая конъюнктура, волатильность в различных секторах мировой экономики, введение карантинных ограничительных мер, спад внешнеэкономической активности и объемов налогооблагаемого импорта.

В частности, около 920 млн руб. были переведены в бюджет государства за счет мероприятий по контролю таможенной стоимости, говорится в сообщении. Еще 124 млн руб. взыскано в результате корректировки классификационных кодов товаров. По словам замруководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России Андрея Москальца, в 2021 году УТУ планирует сформировать «насыщенную "искусственным интеллектом", "умную"» таможенную службу.

Ранее пресс-служба УТУ сообщила, что внешнеторговый оборот в стоимостном объеме УрФО за прошедший год уменьшился на 18% и составил $11 млрд, в весовом выражении — на 58%.

Михаил Мананников