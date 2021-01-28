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Конкурс по отбору главы Александровска может пройти по новым правилам

Очередной конкурс по отбору главы Александровского муниципального округа признан несостоявшимся. Об этом “Ъ-Прикамье” сообщили источники, знакомые с ситуацией в территории. Конкурс был признан несостоявшимся, так как одна из кандидтов на пост главы, депутат думы муниципального округа Ольга Лаврова отказалась от участия в конкурсе. Таким образом, на конкрусе остался единственный кандидат - экс-руководитель Александровска Владимир Хомяков, что не предусмотрено действующим законодательством.

Сама Ольга Лаврова подтвердила эту информацию “Ъ-Прикамье”. По ее словам, на заседании не было кворума для принятия решения по выбору главы (2/3 от общего числа депутатов). «А на следующем заседании 25 февраля я не смогу присутствовать по уважительной причине. После объявления нового конкурса нового обязательно подам документы еще раз», - прокомментировала ситуцию депутат.

Новый конкурс пока не объявлен. Один из собеседников “Ъ-Прикамье” полагает, что перед объявлением будет изменено положение о конкурсе. По словам источника, из документа планируется исключить пункт о принятии решения двумя третями от установленной численности депутатов. «При существующей редакции положения выбрать главу практически нереально. А затягивание этого процесса невыгодно для местного бюджета, так как приходится платить компенсации главе Александровского района и руководителям поселений»,— пояснил источник. Отметим, что в думе Александровского округа есть представители разных местных элит и сторонники краевой власти. Однако необходимых для избрания главы десяти депутатов нет ни у одной из групп влияния.

Александровский муниципальный округ был образован в 2019 году путем объединения Александровска и поселений Александровского муниципального района. В конце сентября прошлого года в объединенном муниципалитете состоялись выборы в думу муниципального округа. Однако глава округа так и не был избран — конкурс на эту должность неоднократно признавался несостоявшимся.

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