Начальник налоговой инспекции в Туапсе подозревается в должностном преступлении

В Туапсе женщина – начальник межрайонной инспекции ФНС России №6 стала фигуранткой уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщило следственное управление СКР по краю. Противоправная деятельность сотрудницы налоговых органов была выявлена управлением ФСБ России по Краснодарскому краю.

Фамилия фигурантки не разглашается, по данным сайта инспекции ФНС, руководителем структуры является Елена Семеняк. По данным следствия, родственница женщины участвует в строительстве гостиницы на побережье, при этом строение возводится с серьезными нарушениями – вместо разрешенных двух этажей на участке построены три этажа, и работы продолжаются. СКР полагает, что сотруднице ФНС было известно о противозаконной деятельности ее родственницы, тем не менее она требовала от должностных лиц администрации Туапсинского района выдать незаконное разрешение на достройку гостиницы до 7 этажей. При обыске в доме начальника инспекции женщины изъяты 2 млн. руб. и 6 тыс. евро.

Анна Перова, Краснодар