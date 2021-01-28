Радий Хабиров прокомментировал снос бюста Ахмет-Заки Валиди

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня прокомментировал журналистам историю со сносом бюста Ахмет-Заки Валиди, который в 2008 году был установлен во дворе Санкт-Петербургского государственного университета. «Очень неплохо высказался Всемирный курултай башкир, который попросил объяснить, что происходит. Мы много слышали всевозможных рассуждений на эту тему — пособник, не пособник. Мне кажется, мы должны получить документы, есть архивы. Это очень бы способствовало понимаю всей ситуации,— заявил глава Башкирии, отметив, что не видел предписание прокуратуры о сносе бюста. — Насколько мне известно, ряд общественных организаций с просьбой забрать (бюст). Я думаю, что это правильное решение. Если будет необходимость, мы тоже готовы помочь».

Как ранее сообщал "Ъ-Уфа", Генпрокуратура направила руководству СПбГУ представление с требованием устранить нарушение ст. 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма», допущенное в связи с установкой возле восточного факультета бюста Ахмет-Заки Валиди. Памятник был подарен вузу министерством культуры Башкирии накануне открытия Центра тюркских исследований имени Валиди. В представлении прокуратуры говорилось, что размещение на территории вуза бюста и музея «лица, осуществлявшего в годы Великой Отечественной войны распространение идей о создании государства по национальному признаку и о превосходстве одной нации над остальными… свидетельствует о героизации деяний пособников нацистских преступников, противоречит законодательству о противодействии экстремистской деятельности, оказывает негативное влияние на студентов и является недопустимым». На днях бюст был демонтирован.

Олег Вахитов