Пожар на пороховом заводе вспыхнул во время погрузки производственных отходов

ЧП на Пермском пороховом заводе произошло в ходе погрузки безвозвратных производственных отходов (БПО) из склада на машину. После вспышки огонь перекинулся на склад, что усилило пожар. Об этом сообщили на предприятии.

При пожаре пострадали два грузчика и водитель машины, на которую грузили отходы. Двое сотрудников госпитализированы в ожоговое отделение ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница им. С. Н. Гринберга». Один работник направлен в ФГБУЗ ПКЦ ФМБА России МСЧ №133.

Для расследования причин ЧП на заводе создана комиссия. Проверку произошедшего также проводят следователи СКР и работники прокуратуры.