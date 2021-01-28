Главные новости к утру 28 января

ФНС создаст новую инспекцию для россиян с доходами более 500 млн рублей в год. В качестве дополнительных критериев будут учитываться наличие иностранных компаний, операций и счетов за границей, а также осуществление налогооблагаемых операций инвестиционного характера.

Олега Навального, Любовь Соболь и Марию Алехину задержали на 48 часов. Брат оппозиционера, юрист ФБК (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и участница группы Pussy Riot проходят подозреваемыми по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Об обысках у оппозиции

Оптовые цены самой дешевой категории яиц почти на 20% превысили обычный уровень в центральной части России. Это связано со вспышками птичьего гриппа и закрытием птицефабрик. Подробнее

В Ливане больше 200 человек пострадали во время столкновений протестующих с силовиками. Для разгона демонстрантов задействовали армию. Протестующие бросили в силовиков боевую гранату и забросали мэрию Триполи «коктейлями Молотова».

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил озабоченность безопасностью Алексея Навального. Он не исключил принятия мер против России.

TikTok-блогеру Константину Лакееву предъявили обвинения в хулиганстве и порче имущества по делу о нападении на машину ФСБ. По данным «ОВД-Инфо», следователи обратятся в Пресненский районный суд для заключения блогера под стражу. О деле

Доходы крупнейших российских рантье снизились на рекордные $1,9 млрд в 2020 году, посчитал Forbes. Лидерами рейтинга «королей российской недвижимости» стали «Киевская площадь», «Ташир» и «Сафмар». О рынке аренды недвижимости

Apple получила рекордную квартальную выручку. Она впервые превысила $100 млрд.

Tesla впервые получила прибыль по итогам года. Она составила $721 млн против убытка в $862 млн в 2019 году.

О предстоящих 28 января важнейших событиях — в анонсах “Ъ”.