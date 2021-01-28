TikTok-блогеру предъявили обвинение за нападение на автомобиль ФСБ

TikTok-блогеру Константину Лакееву (Киевскому) предъявили обвинения в хулиганстве и порче имущества (ч. 2 ст. 213 УК, 2 ст. 167 УК). По данным «ОВД-Инфо», завтра следователи обратятся в Пресненский районный суд для заключения блогера под стражу. На ночь его оставили в изоляторе.

Господина Лакеева задержали по делу о нападении на машину ФСБ на акции в поддержку Алексея Навального в Москве. 23 января протестующие заблокировали проезд Toyota Camry с мигалкой. Один из демонстрантов запрыгнул на капот автомобиля, другие били его ногами по кузову и стеклам. Водитель, по сообщениям правоохранительных органов, получил травму глаза. Блогер признал вину. Он сообщил, что кинул в автомобиль снежок и несколько раз пнул его.

СКР по итогам акций 23 января возбудил 22 дела, материалы еще по шести эпизодам находятся в стадии доследственной проверки. 27 января в Москве прошли более десятка обысков в квартирах оппозиционеров. Силовики пришли домой к Алексею Навальному, который находится под арестом, его жене Юлии, в студию «Навальный Live» и ФБК. На 48 часов задержаны брат Алексея Навального Олег, юрист ФБК (внесен Минюстом в реестр иноагентов) Любовь Соболь и участница группы Pussy Riot Мария Алехина.

О деле TikTok-блогера — в материале “Ъ” «Следствие подсчитало участников акций 23 января».