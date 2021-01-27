ФНС создаст новую инспекцию для россиян с доходами более 500 млн рублей в год

Федеральная налоговая служба (ФНС) с 1 февраля создает новую инспекцию, где планируется администрировать налогоплательщиков с доходами более 500 млн руб. в год. В качестве дополнительных критериев будут учитываться наличие иностранных компаний, операций и счетов за границей, а также осуществление налогооблагаемых операций инвестиционного характера.

«С 1 февраля 2021 года в структуре налоговых органов создается новая специализированная налоговая инспекция по крупнейшим налогоплательщикам--физическим лицам (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам №10). В ней планируется администрировать налогоплательщиков--физических лиц с наиболее крупными доходами (более 500 млн руб.)»,— приводит «РИА Новости» сообщение ФНС.

Администрирование физлиц с крупными доходами требует особой компетенции из-за сложных финансовых операций и применения международных договоров в области налогообложения, заявили в ФНС. «Применение подобной модели к таким налогоплательщикам позволит обеспечить качественное исполнение законодательства. Стоит подчеркнуть, что создание инспекции не предполагает особых условий и изменения порядка работы налоговых органов с физическими лицами, который един для всех налогоплательщиков-физлиц и останется в рамках текущего законодательства»,— пояснили в налоговой службе.

С 2021 года ФНС ведет налоговый мониторинг больше 200 организаций, которые подали заявки на это. К системе присоединились 10 компаний группы «Роснефть», включая НК «Роснефть», 17 дочерних компаний «Газпрома», 5 «дочек» НОВАТЭКа, 4 — ЛУКОЙЛа и другие крупные игроки. Участники мониторинга открывают удаленный доступ к своим учетным сведениям или к витринам данных. Это позволяет ФНС удаленно контролировать ситуацию и сокращает объем документов.

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