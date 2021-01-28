Доходы крупнейших российских рантье снизились на рекордные $1,9 млрд в 2020 году

Журнал Forbes составил рейтинг «королей российской недвижимости» — 30 крупнейших рантье в стране. Их общие доходы снизились по сравнению с предыдущим рейтингом с $7,7 млрд до $5,8 млрд (-24%). Это самое крупное падение доходов за историю рейтинга, который по итогам 2020 года составлялся в 17-й раз.

Forbes называет бенефициарами пандемии владельцев складов, которые были востребованы из-за развития онлайн-бизнеса. Больше всех потеряли владельцы торговой недвижимости и гостиниц. Также снижение доходов наблюдается у владельцев бизнес-центров.

Рейтинг крупнейших российских рантье 2020 года (по доходу от аренды):

«Киевская площадь» (Год Нисанов и Зарах Илиев) — $1,28 млрд; «Ташир» (Самвел Карапетян) — $585 млн; «Сафмар» (Михаил Гуцериев, Саит-Салам Гуцериев) — $460 млн; Ingka Centres (Stichting INGKA Foundation) — $330 млн; О1 Properties (Валерий Михайлов, Павел Ващенко) — $295 млн; Enka (Семья Тара) — $290 млн; Crocus Group (Араз Агаларов) — $240 млн; «Абсолют» (Александр Светаков) — $190 млн; «Комплексные инвестиции» (Алексей и Юрий Хотины) — $190 млн; Raven Property Group (Глин Хирш и другие) — $190 млн.

Кризис продолжает влиять на рынок недвижимости. Средние ставки аренды стагнируют. Заметного роста цен на аренду консультанты не ждут и в 2021 году. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в 16 крупнейших российских городах в январе составила 17,1 тыс. руб. в месяц, двухкомнатной — 24,2 тыс. руб.

Подробнее о рынке недвижимости — в материале “Ъ” «Аренда пережидает праздники».