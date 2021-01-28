В Ливане больше 200 человек пострадали во время столкновений протестующих с силовиками

В ливанском Триполи пострадали 226 человек во время столкновений протестующих и силовиков, передает NNA данные Красного Креста. Для разгона демонстрантов задействовали армию, сообщил LBCI. Протестующие бросили в силовиков боевую гранату и забросали мэрию «коктейлями Молотова».

«Гранаты... были боевыми, а не шумовыми или бутылками с зажигательной смесью. Девять сотрудников получили ранения, из них три офицера, один в тяжелом состоянии»,— говорится в сообщении МВД Ливана в Twitter.

Tanks and soldiers were in the streets of Tripoli, Lebanon to put down economic protests in the city during a tightening lockdown restriction. pic.twitter.com/dDaoufizqZ — CGTN America (@cgtnamerica) January 27, 2021

Для разгона протестующих правоохранительные органы используют слезоточивый газ и водометы. Армия стреляет в воздух. Задействована бронетехника.

Протесты в Триполи продолжаются третий день. Демонстранты требуют улучшить условия жизни и отменить комендантский час. Акции протеста проходят и в других городах Ливана.