Розыск в особо крупном размере

Как стало известно “Ъ”, Басманный райсуд Москвы санкционировал для международного розыска заочный арест бывшего управляющего директора банка «Российский кредит» Владимира Кима. Следствие обвиняет его в миллиардных хищениях как из кредитного учреждения, где он работал, так и из М-банка по указанию экс-владельца этих финансовых структур Анатолия Мотылева. Последний, так же как и господин Ким, уже давно находится в международном розыске. Трое их сообщников летом прошлого года получили по шесть лет лишения свободы.

На рассмотрение ходатайства следователя Следственного комитета России (СКР) о заочном аресте 45-летнего Владимира Кима Басманному райсуду Москвы понадобилось чуть более 40 минут. Любопытно, что у экс-банкира есть адвокат по соглашению, но он на заседании по какой-то причине присутствовать не смог. Свои полномочия защитник делегировал адвокату по назначению Жаннетте Каплич. Впрочем, ее доводы о возможности избрать в отношении обвиняемого менее строгую меру пресечения на суд действия не возымели.

Как следует из материалов дела, господин Ким обвиняется в одном эпизоде мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и трех особо крупных растратах (ч. 4 ст. 160 УК). Все они касаются его работы в должности управляющего директора банка «Российский кредит», владельцем которого был Анатолий Мотылев. Подконтрольные ему и лишившиеся лицензии в июле 2015 года М-банк и «Российский кредит» остались должны своим клиентам 38 млрд руб. и 126 млрд руб. соответственно.

Именно тогда в отношении господина Мотылева и неустановленных лиц СКР и возбудил уголовное дело по факту хищения 700 млн руб. из М-банка. Позже его фигурантами стали бывшая помощница банкира Мотылева Ольга Иванова, его экс-советник Игорь Леонов и гендиректор ООО «Брокерские и депозитарные услуги» (БДУ) Станислав Маркеев.

Сам Анатолий Мотылев еще до возбуждения уголовного дела успел уехать в Лондон и был объявлен в международный розыск. А вот каждому из его сообщников в августе прошлого года Гагаринский райсуд Москвы назначил наказание в виде шести лет лишения свободы. Суть махинаций была стандартная. По указанию господина Мотылева фигуранты открыли в «Российском кредите» счета фирмам-однодневкам, включая ООО «ЛигалВерсия». Затем, как следует из материалов дела, в схеме задействовали фирму господина Маркеева, которая получила в М-банке кредит в размере 700 млн руб. якобы на покупку высоколиквидных ценных бумаг у ООО «ЛигалВерсия». На самом деле, как следует из приговора, векселя не имели никакой ценности, а все операции совершались исключительно с целью хищения из банка денег.

Отметим, что фигурировала в этом деле и фамилия Владимира Кима, который в структуре Анатолия Мотылева отвечал за корпоративное межбанковское кредитование. Еще в 2015 году показания о его роли дал господин Маркеев. В частности, он утверждал, что займы на 700 млн, 800 млн и 500 млн руб. его БДУ брало в М-банке и «Российском кредите» по просьбе именно Владимира Кима. По словам адвокатов Станислава Маркеева, незначительная часть кредитных средств использовалась БДУ, но в основном они передавались между М-банком и «Роскредитом» якобы для увеличения официальных показателей финансовой деятельности банков перед ЦБ.

После этих показаний бывшего управляющего «Российским кредитом» Кима в том же 2015 году допросили в качестве свидетеля, но оснований для его задержания у следствия не нашлось. По данным “Ъ”, после этого экс-банкир побывал на допросе у следователя еще раз в 2017 году, но и тогда ему ничего инкриминировать не стали. Однако господин Ким решил не искушать судьбу и уехал за границу. По некоторым данным, в розыск его объявили в конце прошлого года. Представители защиты банкира сообщили “Ъ”, что своей вины Владимир Ким не признает.

Олег Рубникович