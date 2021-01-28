Широка Москва моя родная

Границы административно-территориальных образований не играют определяющей роли в рамках экономической деятельности и повседневной жизни населения, следует из исследования ЦСР границ «реальной Москвы» в понимании хозяйственного устройства крупнейшей российской агломерации. Вместо административных границ эксперты предлагают использовать пространственно-финансовую модель их определения — на основе данных о банковских операциях и перемещениях населения. Пока же административная реальность не учитывает развитие агломераций и ограничивает развитие территорий, сохраняются барьеры и на правовом уровне.

Реальное социальное и экономическое взаимодействие не ограничено административными барьерами, но современный статистический учет «привязан» к административным границам, что ограничивает эффективное использование и развитие территорий, пришли к выводу эксперты Центра стратегических разработок при исследовании границ «реальной Москвы». Его авторы в исследовании «Люди. Деньги. Данные» предложили применять пространственно-потребительскую модель при определении границ на данных сотовых операторов и банков для исследования перемещений и экономической активности жителей Москвы и девяти ближайших регионов: Ивановской, Ярославской, Смоленской и других областей (Московская метрополия).

Как показало исследование, «реальная» Москва больше «официальной» и включает в себя и самые экономически развитые города Московской области (Химки, Мытищи, Одинцово и пр.). Они объединены со столицей единым рынком труда, и сами являются генераторами и донорами финансовых потоков для более отдаленных регионов метрополии (объем исходящих платежей превышает входящие на 20–30%). Анализ также показал, что из-за трудовой миграции из близлежащих регионов в Москву местные бюджеты недополучают около 56 млрд руб. НДФЛ в год, но доходы держателей карт, открытых в Москве, возвращаются в экономику регионов метрополии (в виде оплаты услуг, переводов родственникам, туристических поездок) в объеме около 250 млрд руб. в год, что способно дать бюджетам 20 млрд налоговых доходов и компенсировать как минимум 35% потерь.

Исследователи ожидают, что такой подход будет использован при принятии решений о региональном развитии. «Данные о трансакциях позволили нам оценить не только миграционную, но и экономическую активность населения в агломерации, выявить направления финансовых потоков»,— отмечает вице-президент ЦСР, руководитель направления «Пространственное развитие» Наталья Трунова. По ее словам, данные позволят региональным властям видеть не только выпадающие доходы, но и возможности развития новых сервисов и могут быть учтены в планировании застройки (для гармонизации ее на приграничных и дальних территориях, создания центров притяжения и улучшения транспортной инфраструктуры).

«Пока же ключевая проблема административной реальности заключается в том, что, несмотря на развитие агломераций и более сложных территориальных единиц, развитие территорий идет в основном по административному принципу. Хотя отдельные элементы новой системы управления, учитывающие новые объекты, например, в транспорте, уже функционируют несколько лет»,— отмечает эксперт. Глава фонда «Институт экономики города» Александр Пузанов соглашается с наличием проблемы неэффективного управления. «Москвичи покупают квартиры в Химках, но сохраняют московскую прописку. В результате официальная статистика численности населения не соответствует действительности, но на ее основе ответственные за развитие территорий принимают решения о строительстве инфраструктуры»,— говорит он. Для принятия эффективных решений необходимо рассматривать «реальные границы» рынка, что может повлечь изменение управленческой модели.

Пока же возможности межмуниципального сотрудничества ограниченны: хотя оно предусмотрено законом, для его практического применения требуется принятие корреспондирующих норм в другие законы, в том числе закупочное законодательство. «Пока же риски нецелевого расходования средств перевешивают риски отсутствия экономического роста»,— добавляет эксперт.

Диана Галиева