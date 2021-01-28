«Зенит» потерял еще одного форварда

«Зенит» завершил программу тренировочных сборов в Дубае. Команда провела последний контрольный матч с «Уралом» и победила со счетом 3:2. Таким образом сине-бело-голубые одержали победы во всех спаррингах. Единственный неприятный момент — травма, полученная Сердаром Азмуном в последний день.

Матч с командой из Екатеринбурга прошел вчера в необычном формате — три тайма по 40 минут. Такие эксперименты практикует «Зенит» на сборах в последние годы. Одного матча в день тренеру Сергею Семаку мало, чтобы посмотреть в деле всех игроков, двух — наоборот, много, не хватает футболистов. Поэтому придумали «гибридный» вариант. Хотя в один из дней кампании в Эмиратах сине-бело-голубые провели два матча в один день — против узбекского «Пахтакора» (3:0) и солигорского «Шахтера» (2:0). Некоторым игрокам пришлось участвовать в обоих спаррингах. Тоже не очень удобно.

Интересно, что в Дубае «Зенит» померился силами с чемпионами трех стран: Латвии, Узбекистана и Беларуси. Получилась своеобразная «Лига чемпионов». И прогнозы язвительных болельщиков, согласно которым команда должна была занять последнее место в «группе», как это бывает в Лиге чемпионов, не оправдались. «Зенит», наоборот, победил всех соперников, включая ФК «Рига», с которым довелось сыграть в первом спарринге (4:0).

Последний матч петербуржцы провели с «Уралом», участником Российской премьер-лиги (РПЛ). Между клубами давно установились дружеские отношения, чего никто не скрывает. Настолько дружеские, что «Урал» очень давно не обыгрывает «Зенит» в матчах чемпионата России. Самый сенсационный результат был зафиксирован в этом сезоне, когда команды сыграли в Екатеринбурге 1:1. Зато на «Газпром Арене» незадолго до ухода на зимние каникулы команда Семака разнесла соперника со счетом 5:1, снова дав повод для подозрительных разговоров.

Вчера «Урал», в составе которого на поле вышел 37-летний форвард Павел Погребняк, выигравший с «Зенитом» Кубок УЕФА 2008 года (он даже стал лучшим бомбардиром того розыгрыша с 11 голами), тоже отчаянно сопротивлялся. Даже выигрывал после первого тайма со счетом 1:0. Гол пропустил молодой вратарь петербуржцев Даниил Одоевский. Это притом, что у «Зенита» играл состав, который можно назвать основным. Но во второй половине забили свои голы бразильцы Малком, Вендел и Азмун. Соперник ответил одним мячом, который влетел в ворота, защищаемые уже Михаилом Кержаковым.

Лишь в третьем тайме, как называют обычно в футболе пресс-конференцию или банкет по случаю окончания матча или турнира, обошлось без голов. За «Зенит» играли уже молодые игроки. Про них Сергей Семак сказал, что они получили на сборе в Дубае хороший опыт. Только нагрузки для молодых непривычные, и не все их выдерживали так, чтобы показать свои лучшие качества в играх. Семак посмотрел, кто на что способен, и теперь будет решать судьбу молодых, как сам он признался, после консультаций с Андреем Аршавиным, который возглавляет в «Зените» департамент развития молодежного футбола.

Кто-то из резерва — например, тот же 22-летний форвард Станислав Крапухин — может понадобиться «Зениту» потому, что в матче с «Уралом» получил травму Сердар Азмун. Непонятно, насколько она серьезная. После столкновения с Романом Емельяновым нападающий «Зенита» не мог подняться с газона минут пять. Уже известно, что иранец повредил связку голеностопного сустава, а вот характер повреждения будет ясен после более тщательного обследования. На сборе в Эмиратах не присутствовал Артем Дзюба, заболевший в середине января COVID-19. Он пропустил первый этап подготовки, как и вратарь Андрей Лунев (тоже из-за коронавируса), и защитник Ярослав Ракицкий (проблемы со здоровьем). Нет Дзюбы, «сломался» Азмун (к слову, два лучших бомбардира РПЛ с 11 мячами) — и вот уже образовалась «дыра» в нападении.

Впрочем, по составу «Зенита» более ясно будет по окончании второго сбора, который команда тоже проведет в Эмиратах в феврале. Там сыграют последние контрольные матчи перед возобновлением сезона. Его «Зенит» откроет игрой 1/8 финала Кубка России с тульским «Арсеналом». Она состоится 20 или 21 февраля на «Газпром Арене». Там же команда Семака примет в матче 20-го тура РПЛ «Ростов».

После первой части РПЛ «Зенит» лидирует, опережая ближайшего преследователя — ЦСКА — на четыре очка.

Кирилл Легков