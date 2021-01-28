Делегатов от Калмыкии оставили без слова

Депутаты Верховного совета Хакасии отказались слушать делегацию хурала Калмыкии, которая прибыла для участия в сессии хакасского парламента. Делегаты планировали обсудить с коллегами вопрос об отставке спикера Верховного совета Хакасии Владимира Штыгашева за его высказывание о депортации калмыков. Однако депутаты Верховного совета не дали им возможности выступить. Они считают, что их коллегам из Калмыкии нужно перестать «дестабилизировать работу парламента в сложное пандемийное время». В ответ депутаты хурала Калмыкии заявили, что намерены обратиться в правоохранительные органы.



Делегация депутатов Народного хурала Республики Калмыкия в среду не смогла выступить на сессии парламента Хакасии. Калмыки планировали обсудить с коллегами вопрос об отставке хакасского спикера Верховного совета Владимира Штыгашева после его заявления годичной давности о сталинской депортации калмыков. От Народного хурала в Хакасию приехали руководитель фракции справороссов Наталья Манжикова и член фракции «Единая Россия» Арслан Кусьминов. Внести соответствующий вопрос в повестку сессии предложил депутат от ЛДПР Верховного совета Виталий Анисимов. В итоге из присутствующих депутатов за рассмотрение вопроса проголосовали семеро, 34 — против, трое решили воздержаться (в парламенте 21 мандат принадлежит ЕР, 13 — КПРФ, семь — ЛДПР, по два — «Коммунистам России» и «Справедливой России», еще пять депутатов не входят в депутатские объединения).

В январе 2021 года депутаты Народного хурала Калмыкии предложили Верховному совету Хакасии отправить в отставку их спикера-едино­росса Владимира Штыгашева. Причиной послужило его высказывание на сессии 29 января 2020 года, когда спикер заявил, что решение о депортации калмыков в 1943–1944 годах было правильным, «так как в каждой калмыцкой семье был кто-то, служивший у фашистов». Тогда спикер получил взыскание по партийной линии. Депутатам хурала Калмыкии такая мера наказания показалась недостаточной.

Наталья Манжикова сообщила „Ъ-Сибирь“, что решение об отказе в выступлении на сессии делегатам от Калмыкии было ожидаемым. «Я считаю, что господин Штыгашев, приняв такое решение, сам сделал большой шаг к своей отставке. Мы оставляем за собой право дальше обратиться в компетентные органы»,— сказала она. По ее словам, сейчас депутаты будут вести консультации с юристами, чтобы определить, в какие правоохранительные органы следует обратиться. В своем выступлении Владимир Штыгашев нарушил ст. 29 Конституции РФ, ст. 4 Закона РСФСР «О реабилитации репрессированных народов», считает госпожа Манжикова.

По ее словам, депутаты Калмыкии направляли в адрес Верховного совета обращение с просьбой разрешить им принять участие в работе сессии, а также предоставить возможность для выступления. В пресс-службе парламента Хакасии „Ъ-Сибирь“ уточнили, что обращения от калмыцких депутатов приходили лишь на имена отдельных депутатов. Господин Штыгашев отказался от комментариев.

Член фракции КПРФ Тайир Ачитаев в разговоре с „Ъ-Сибирь“ отметил, что «не хотел бы участвовать в конфликте, подразумевающем разбор такого неоднозначного вопроса». «Мне до сих пор непонятно, почему коллеги продолжают раскручивать эту претензию. Не исключаю, что это может быть связано с желанием заработать дополнительные политические очки перед осенними выборами в Госдуму»,— уточнил депутат. Руководитель «Коммунистов России» Денис Бразаускас сообщил, что фракция голосовала против выступления делегатов: «Повестка была утверж­дена заранее, поэтому им отказали. Коллеги повели себя не совсем организованно». По его словам, депутатам хурала «не следует дестабилизировать работу парламента в сложное пандемийное время». В руководстве реготделения партии «Единая Россия» отказались от комментариев. Ранее секретарь хакасского реготделения ЕР Сергей Можаров говорил „Ъ-Сибирь“, что, по его мнению, вопрос был исчерпан еще год назад, когда господин Штыгашев принес извинения за свои слова.

В то же время лидер ЛДПР в Хакасии Михаил Молчанов сообщил, что местные либерал-демократы готовы при необходимости составить совместное обращение с депутатами Народного хурала в правоохранительные органы: «Мы считаем, так же как и наши коллеги, что спикер нарушил закон, потому что нельзя просто так оскорбить весь народ в одном обращении».

Политолог из Калмыкии Анд­рей Серенко полагает, что отказ хакасских депутатов и спикера их парламента от диалога по спорному вопросу только усугубил ситуацию: «Калмыки могут воспринять это как повторное оскорбление, потому что их не захотели выслушать, хотя при этом они показали готовность к разговору, приехали в республику. Для Хакасии было бы лучшим вариантом открыто пойти на диалог и наконец погасить конф­ликт»,— полагает эксперт.

Политический аналитик Кирилл Дюндик говорит, что позицию депутатов Хакасии можно объяснить тем, что регион пытается выйти из негативной повестки, связанной с калмыками: «Не исключено, что встреча парламентов могла закончиться очередным скандалом, поэтому сейчас Хакасии выгоднее взять паузу и отказаться от комментариев, убрав сложную тему из информационного поля».

Юлия Сасевич