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Фото: Верховный Совет Республики Хакасия

Делегатов от Калмыкии оставили без слова

Депутаты Верховного совета Хакасии отказались обсуждать вопрос об отставке спикера

Депутаты Верховного совета Хакасии отказались слушать делегацию хурала Калмыкии, которая прибыла для участия в сессии хакасского парламента. Делегаты планировали обсудить с коллегами вопрос об отставке спикера Верховного совета Хакасии Владимира Штыгашева за его высказывание о депортации калмыков. Однако депутаты Верховного совета не дали им возможности выступить. Они считают, что их коллегам из Калмыкии нужно перестать «дестабилизировать работу парламента в сложное пандемийное время». В ответ депутаты хурала Калмыкии заявили, что намерены обратиться в правоохранительные органы.


Делегация депутатов Народного хурала Республики Калмыкия в среду не смогла выступить на сессии парламента Хакасии. Калмыки планировали обсудить с коллегами вопрос об отставке хакасского спикера Верховного совета Владимира Штыгашева после его заявления годичной давности о сталинской депортации калмыков. От Народного хурала в Хакасию приехали руководитель фракции справороссов Наталья Манжикова и член фракции «Единая Россия» Арслан Кусьминов. Внести соответствующий вопрос в повестку сессии предложил депутат от ЛДПР Верховного совета Виталий Анисимов. В итоге из присутствующих депутатов за рассмотрение вопроса проголосовали семеро, 34 — против, трое решили воздержаться (в парламенте 21 мандат принадлежит ЕР, 13 — КПРФ, семь — ЛДПР, по два — «Коммунистам России» и «Справедливой России», еще пять депутатов не входят в депутатские объединения).

В январе 2021 года депутаты Народного хурала Калмыкии предложили Верховному совету Хакасии отправить в отставку их спикера-едино­росса Владимира Штыгашева. Причиной послужило его высказывание на сессии 29 января 2020 года, когда спикер заявил, что решение о депортации калмыков в 1943–1944 годах было правильным, «так как в каждой калмыцкой семье был кто-то, служивший у фашистов». Тогда спикер получил взыскание по партийной линии. Депутатам хурала Калмыкии такая мера наказания показалась недостаточной.

Наталья Манжикова сообщила „Ъ-Сибирь“, что решение об отказе в выступлении на сессии делегатам от Калмыкии было ожидаемым. «Я считаю, что господин Штыгашев, приняв такое решение, сам сделал большой шаг к своей отставке. Мы оставляем за собой право дальше обратиться в компетентные органы»,— сказала она. По ее словам, сейчас депутаты будут вести консультации с юристами, чтобы определить, в какие правоохранительные органы следует обратиться. В своем выступлении Владимир Штыгашев нарушил ст. 29 Конституции РФ, ст. 4 Закона РСФСР «О реабилитации репрессированных народов», считает госпожа Манжикова.

По ее словам, депутаты Калмыкии направляли в адрес Верховного совета обращение с просьбой разрешить им принять участие в работе сессии, а также предоставить возможность для выступления. В пресс-службе парламента Хакасии „Ъ-Сибирь“ уточнили, что обращения от калмыцких депутатов приходили лишь на имена отдельных депутатов. Господин Штыгашев отказался от комментариев.

Член фракции КПРФ Тайир Ачитаев в разговоре с „Ъ-Сибирь“ отметил, что «не хотел бы участвовать в конфликте, подразумевающем разбор такого неоднозначного вопроса». «Мне до сих пор непонятно, почему коллеги продолжают раскручивать эту претензию. Не исключаю, что это может быть связано с желанием заработать дополнительные политические очки перед осенними выборами в Госдуму»,— уточнил депутат. Руководитель «Коммунистов России» Денис Бразаускас сообщил, что фракция голосовала против выступления делегатов: «Повестка была утверж­дена заранее, поэтому им отказали. Коллеги повели себя не совсем организованно». По его словам, депутатам хурала «не следует дестабилизировать работу парламента в сложное пандемийное время». В руководстве реготделения партии «Единая Россия» отказались от комментариев. Ранее секретарь хакасского реготделения ЕР Сергей Можаров говорил „Ъ-Сибирь“, что, по его мнению, вопрос был исчерпан еще год назад, когда господин Штыгашев принес извинения за свои слова.

В то же время лидер ЛДПР в Хакасии Михаил Молчанов сообщил, что местные либерал-демократы готовы при необходимости составить совместное обращение с депутатами Народного хурала в правоохранительные органы: «Мы считаем, так же как и наши коллеги, что спикер нарушил закон, потому что нельзя просто так оскорбить весь народ в одном обращении».

Политолог из Калмыкии Анд­рей Серенко полагает, что отказ хакасских депутатов и спикера их парламента от диалога по спорному вопросу только усугубил ситуацию: «Калмыки могут воспринять это как повторное оскорбление, потому что их не захотели выслушать, хотя при этом они показали готовность к разговору, приехали в республику. Для Хакасии было бы лучшим вариантом открыто пойти на диалог и наконец погасить конф­ликт»,— полагает эксперт.

Политический аналитик Кирилл Дюндик говорит, что позицию депутатов Хакасии можно объяснить тем, что регион пытается выйти из негативной повестки, связанной с калмыками: «Не исключено, что встреча парламентов могла закончиться очередным скандалом, поэтому сейчас Хакасии выгоднее взять паузу и отказаться от комментариев, убрав сложную тему из информационного поля».

Юлия Сасевич


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