В Армавире двое полицейских подозреваются в употреблении наркотиков

Управление собственной безопасности ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с краевым УФСБ выявило противоправные действия двоих сотрудников ОМВД РФ по городу Армавиру, сообщает пресс-служба ГУ МВД. По предварительным данным, полицейские в неслужебное время употребляли наркотические средства.

По данным ГУ МВД, автомобиль ВАЗ, в котором ехали двое сотрудников полиции, был остановлен для проверки, под передним сидением обнаружен прозрачный пакет с белым веществом, похожим на наркотическое средство. Содержимое пакета направлено на экспертизу, сотрудники полиции отстранены от исполнения обязанностей, в случае подтверждения вины они будут уволены из органов внутренних дел и привлечены к ответственности. В отношении их непосредственных руководителей будут приняты меры дисциплинарной ответственности.

Анна Перова, Краснодар