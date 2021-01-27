Те кого видно только, когда удобно

27 января в разделе «TV+» онлайн-кинотеатра IVI состоится премьера оригинального цикла фильмов «Совсем другие» от IVI Originals. Каждая из пяти частей проекта — это отдельный фильм, посвященный наиболее актуальным проблемам современности. Отношение к себе и восприятие со стороны, депрессии и способы борьбы с ними, самореализация после 50 лет — этим и другим темам посвящены фильмы, в которых своим опытом делятся актер Павел Деревянко, публицист и общественный деятель Ирина Хакамада, модель плюс-сайз Катя Жаркова, известный тиктокер Леша Савко и многие другие герои фильмов, пока не известные медийно.

Цикл «Совсем другие» посвящен самым актуальным течениям эпохи. В наши дни, когда люди, казалось бы, свободны от ограничений и условностей, многие вынуждены отстаивать свое право быть собой. Именно этому посвящены пять фильмов нового цикла, которые подробно исследуют темы бодипозитива, пластики, нестандартной внешности и возраста, то, как это отражается на общественном мнении, жизни и карьере.

Бодипозитив

Рассматриваем проблему веса с разных сторон вместе с известными сторонницами движения бодипозитива Машей Арзамасовой («Маша, давай!»), Очень Панда (@ochen.panda), моделью плюс-сайз Катей Жарковой, Яном Самохваловым, похудевшим с 200 до 70 кг, и другими. Всестороннее рассмотрение темы веса дает зрителю всю полноту информации. А вывод каждый сделает сам. К примеру, Катя Жаркова отмечает: «Я часто слышу о себе: “Она другая совсем, не такая, как все”. Когда я смотрю на улице на людей, мне кажется, мы ничем не отличаемся: руки, ноги, голова. У всех у нас просто разные возможности, ну или мы по-разному проявляем себя в разных обстоятельствах. Моя модельная карьера началась в Смоленске. Именно в этот город я привезла съемочную группу, чтобы показать, в каких обстоятельствах мне приходилось работать. Потом была Москва, потом Нью-Йорк. Сюжет про меня в фильме — это эксклюзив».

Депрессия

Иногда считается, что депрессия — это просто плохое настроение, с которым человек легко может справиться усилием воли. Однако болезни души такие же реальные и опасные, как и болезни тела, и об этом важно помнить. Четыре героя рассказывают свои истории, и в их числе — известный актер Павел Деревянко, который рассказал, что ощущал во время депрессии: «Я помню слабость — и физическую, и ментальную. Мне было ужасно плохо, я не верил себе, не доверял, я ужасно себя чувствовал, не мог спать, у меня не было аппетита. Просто было тягостно, полуобморочное состояние, в котором я провел где-то полгода. Сколько я ни пытался смотреть на себя в будущем, я не мог».

Маленькие люди

Фильм о людях маленького роста, которым это не помешало реализоваться в жизни. Главные герои этого фильма — Леша Савко, тиктокер в тройке Forbes, актер и спортсмен; Даша Маяковская, самая маленькая актриса и модель в России; Артем Бобцов, сыгравший в сериале IVI Originals «По колено»; Аня Костильянос, певица, актриса, эпатажный персонаж, которая борется за ЛГБТ-сообщество.

Вторая молодость

Фильм о том, как люди меняют жизнь в возрасте «за 50». Своей историей поделилась журналист, писатель, общественный деятель Ирина Хакамада: «Социум всегда давит на человека, ограничивая его по гендеру и возрасту. Это вообще самое главное хобби в России — дискриминация по возрасту. Выкиньте это из головы! Полюбите свой возраст, выключив социум. Нет преград и границ, они только в голове. Никогда не ставьте себе заборы, идите и берите свою мечту. В 50 жить также прекрасно, как и в любом возрасте! Живите!» Также в фильме приняла участие модель Валентина Ясень, которая начала карьеру после 50, и другие яркие персонажи.

Тюнинг тела

Все, кто хотят искусственно изменить собственное тело, должны задуматься. Главной героиней стала 20-летняя девушка, которая хочет поменять грудь и нос. С какого возраста можно начинать задумываться о «самотюнинге»? И как избежать влияния Инстаграма, который создает новые эталоны красоты? Об этом рассуждают авторы фильма.

Главные герои фильма вполне могут объединиться в движение «Совсем другие». Они отстаивают свое право быть не похожими на остальных и не подстраиваться под стандарты.

Продюсер проекта — Валерия Роднянская («1+1», СТС)

Производитель — Carbon Production.

Подписчики IVI могут увидеть цикл в разделе «TV+», в котором сейчас представлено почти 70 телевизионных каналов, лучшие шоу для детей и взрослых, документальные фильмы со всего мира и развлекательный контент для всей семьи.

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