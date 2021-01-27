На Ямале увеличили число зрителей, которые могут находиться на массовых мероприятиях

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) увеличили максимальное число зрителей, которые могут присутствовать на спортивных и культурных мероприятиях. Соответствующее постановление о внесении изменений в указ губернатора округа Дмитрия Артюхова опубликовано на сайте правительства ЯНАО.

Согласно постановлению, теперь посетители могут заполнить не более 75% всех мест в помещении. Ранее на мероприятиях могли присутствовать не более 50% от общей заполняемости зала.

Кроме того, работодателям рекомендовано оказать содействие в вакцинации не только работникам старше 65 лет, но и занятым с хроническими заболеваниями.

Напомним, режим повышенной готовности на Ямале продлен до 1 марта. В регионе сохраняется масочный режим и социальная дистанция. Предприятия общественного питания с 23:00 до 06:00 часов могут работать только на вынос. Помимо этого, действует запрет на работу ночных клубов.

Ранее ямальцам старше 65 лет разрешили прекратить самоизоляцию, если у них есть антитела к COVID-19.

Михаил Мананников