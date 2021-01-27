Агентство ЕС по авиационной безопасности допустило Boeing 737 MAX к полетам

Агентство ЕС по авиационной безопасности (EASA) разрешило модифицированной версии самолета Boeing 737 MAX возобновить эксплуатацию в Евросоюзе, сообщается на сайте EASA. Эксплуатацию Boeing 737 MAX приостановили в марте 2019 года после двух катастроф с участием самолетов.

«EASA дало свое одобрение на возвращение в эксплуатацию модифицированной версии Boeing 737 MAX»,— сказано в сообщении. Исполнительный директор EASA Патрик Кай сообщил, что для оценки безопасности самолета агентство провело собственные летные испытания и тестирование на симуляторах.

По его словам, EASA продолжит следить за работой Boeing 737 MAX, когда он вернется в эксплуатацию. «Параллельно и по нашему настоянию Boeing также взяла на себя обязательство работать над дальнейшим улучшением самолета в среднесрочной перспективе, чтобы достичь еще более высокого уровня безопасности»,— сказал господин Кай.

Катастрофы с Boeing 737 MAX произошли в Индонезии и Эфиопии. В первом случае погибли 189 человек, во втором — 157. Причиной крушений стал сбой в работе системы улучшения маневренных характеристик (MCAS). После этого Boeing внесла изменения в программное обеспечение MCAS, также была обновлена программа обучения пилотов. В декабре 2020 года коммерческая эксплуатация Boeing 737 MAX возобновилась в США и Бразилии. Росавиация продолжает работу по сертификации Boeing 737 MAX.