В США возобновилась коммерческая эксплуатация Boeing 737 Max

В США вчера, 29 декабря, успешно прошел первый в стране после приостановки эксплуатации коммерческий полет лайнера Boeing 737 Max. Рейс из Майами в Нью-Йорк осуществлялся авиакомпанией American Airlines, среди пассажиров был и президент этой авиакомпании Роберт Айсом. 9 декабря бразильская авиакомпания Gol Airlines совершила первый в мире коммерческий полет Boeing 737 Max после приостановки его эксплуатации.

Эксплуатацию Boeing 737 Max приостановили в марте 2019 года, после двух катастроф с участием самолетов. Кризис вокруг 737 Max привел к многочисленным отменам заказов на эти лайнеры и многомиллиардным убыткам Boeing. В конце июня 2020 года американские власти разрешили начать тестовые полеты Boeing 737 Max, необходимые для получения им разрешения на возобновление полетов.

В ближайшее время другие американские авиакомпании также намерены вывести на рейсы обновленные 737 Max — United Airlines начнет коммерческие полеты с 11 февраля из своих хабов в Денвере и Хьюстоне, а Southwest Airlines — с марта.

Евгений Хвостик