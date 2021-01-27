«СИБУР-Нефтехим» увеличил мощности по выпуску моноэтиленгликоля на 3,1%

«СИБУР-Нефтехим» завершил техническое перевооружение производства окиси этилена и гликолей. Мощности по выпуску моноэтиленгликоля (МЭГ) увеличились на 25 т в сутки, или на 3,1%, до 830 т в сутки. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Для увеличения производственных мощностей на «СИБУР-Нефтехиме» усовершенствовали одну из технологических колонн и заменили часть динамического и теплообменного оборудования.

«Комплексный подход, объединивший мероприятия по техническому перевооружению и поддержанию основных фондов, повысил надежность работы производства, успешно прошедшего экспертизу промышленной безопасности, и привел к увеличению максимально допустимой производительности по ключевому продукту»,— рассказал исполняющий обязанности генерального директора «СИБУР-Нефтехима» Михаил Гурлев.

Анастасия Еремина