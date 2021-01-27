Пермское агентство социокультурных проектов переименуют и реорганизуют в бюджетное учреждение

Пермское МАУ «Агентство социокультурных проектов» (АСП) будет реорганизовано в муниципальное бюджетное учреждение. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации. Согласно документу, организация также будет переименована и получит название «Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий».

В постановлении указано, что предельная штатная численность и основные цели деятельности учреждения будут сохранены. Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий станет преемником АСП по всем правам и обязанностям. Завершить все юридические действия, связанные с реорганизацией, планируется в течение трех месяцев со дня официального опубликования постановления.

В мэрии пояснили, что смена статуса учреждения обусловлена необходимостью осуществления закупок по 44-ФЗ. «В целях обеспечения гласности и прозрачности закупок департамент культуры и молодежной политики администрации Перми начинает процедуру изменения типа муниципального автономного учреждения “Агенство социокультурных проектов” Перми в бюджетное учреждение с переименованием его Пермскую дирекцию по организации городских культурно-массовых мероприятий», — сообщили в пресс-службе администрации.

Напомним, АСП было создано в 2008 году, занимается организацией городских праздников, фестивалей. В 2019 году МАУ заключило госконтрактов на 163 млн руб.