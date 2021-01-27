Минмолодежи Татарстана встретится с участниками акции в поддержку Навального

Минмолодежи Татарстана намерено провести встречу с молодыми людьми, которые участвовали в несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом в своем Instagram написал глава министерства Дамир Фаттахов.

Дату встречи он называть не стал, заявив, что она состоится на днях. По словам министра, ему важно открыто обсудить с участниками акции случившееся и дать им возможность высказаться.

«На днях мы встретимся с теми, кто был на акции 23.01, а также представителями сообществ, мнение которых важно тем, кто был в числе митингующих. "Да, мы как Министерство не поддерживаем несанкционированные митинги. Мы должны найти легитимную форму для диалога по любым вопросам, волнующим молодежь республики», — отметил господин Фаттахов.

"Ъ-Казань"