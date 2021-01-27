АС Башкирии решил, что работы на Куштау «приведут к нарушению его сохранности»

Арбитражный суд Башкирии вчера опубликовал мотивировочную часть решения по иску АНО «Наследие» (основано экоактивистами, защищавшими шихан Куштау от разработки) к АО «Сырьевая компания» (связано с АО «Башкирская содовая компания»). 19 января суд удовлетворил иск активистов, просивших запретить «Сырьевой компании» вести деятельность по разведке и добыче полезных ископаемых на территории шихана Куштау. Лицензию на пользование недрами в 2019 году компании выдал департамент по недропользованию по Приволжскому федеральному округу.

Как следует из мотивировочной части решения, привлеченное в качестве третьего лица министерство лесного хозяйства Башкирии просило удовлетворить иск, указывая на то, что деятельность на шихане «создаст антропогенное воздействие и негативно отразится на памятнике природы». Представитель Приволжскнедр, также привлеченного в качестве третьего лица, заявлял в суде, что выданная «Сырьевой компании» лицензия «не противоречит законодательству об особо охраняемых природных территориях». «Сырьевая компания» просила иск отклонить.

Арбитражный суд, удовлетворяя иск, указал на то, что 2 сентября 2020 году шихану Куштау был присвоен статус памятника природы и введен режим особой охраны территории горы, предполагающий запрет на разведку и добычу полезных ископаемых. Деятельность «Сырьевой компании», по мнению суда, «будет являться нарушением режима памятника природы и приведет к нарушению его сохранности». Суд отметил, что мог бы отказать в удовлетворении иска, если бы было доказано, что запрет на разработку горы «противоречит общественным интересам».

Дарья Кучеренко