В министерстве по делам Коми-Пермяцкого округа снова сменился руководитель

Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа возглавила Мария Макарова. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», новое назначение состоялось 22 января этого года. Прежний и. о. главы Коми-Пермяцкого округа — министр Ольга Ельцова покинула эту должность. Как пишет ura.news, госпожа Ельцова перешла в администрацию Кудымкара, в которой заняла должность заместителя главы города по социальной политике. Мария Макарова до нового назначения была начальником отдела правового обеспечения министерства.

Напомним, Ольга Ельцова возглавила министерство по делам Коми-Пермяцкого округа в конце ноября 2020 года, сменив на этом посту Виктора Рычкова. Господин Рычков вышел на пенсию, он руководил министерством с 2012 года.