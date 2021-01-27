Что даст новая развязка Химкам

Идея строительства эстакады через Ленинградское шоссе обсуждалась в апреле 2019 года во время посещения Владимиром Путиным завода НПО «Энергомаш». Предприятие расположено в так называемых Старых Химках. В июле 2019 года областной минтранс начал проектирование эстакады, в декабре заключил контракт на строительство с АО «Стройтрансгаз» на 2,4 млрд руб.

По оценкам областного правительства, новая 800-метровая эстакада улучшит «транспортную доступность» для 260 тыс. жителей Химок, а также упростит подъезд к промышленной части города, где расположено более 1,4 тыс. объектов. Сотрудники НПО «Энергомаш», по словам чиновников, будут вдвое быстрее добираться до работы. Если раньше дорога между Старыми и Новыми Химками через Юбилейный проспект (до сих пор это была единственная связка) могла занимать час, то по новой дороге путь займет 15 минут, заявили подмосковные власти.

Пробки на Ленинградском шоссе все равно сохранятся в связи с тем, что жителей, пользующихся магистралью для проезда между районами, не так много, говорит член общественного совета при минтрансе Мособласти Андрей Мухортиков. Чтобы минимизировать заторы, надо реализовать комплексы мер, говорит эксперт: в первую очередь увеличить количество полос в сторону перекрестка на улице Репина, Коммунальном проезде и Заводской улице, поставив там светофор с адаптивным управлением, во вторую — построить новый или расширить существующий путепровод на улице Репина (нынешний — двухполосный). Также нужно провести локальные уширения, переразметку и добавить по полосе на Ленинградском шоссе на участке от Юбилейного проспекта до путепровода над Октябрьской железной дорогой, считает господин Мухортиков.

Иван Буранов