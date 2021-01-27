Правоохранитель зарабатывал на ДТП

В Омске завершился суд над бывшим начальником отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий городского УМВД РФ Алексеем Липиным. Он обвинялся в получении взяток от адвоката, чьи услуги рекомендовал родственникам потерпевших. Общая сумма подношений, которая фигурирует в деле, составила 120 тыс. руб. Подполковника приговорили к трем с половиной годам колонии и штрафу 2,4 млн руб. Дело о даче взятки в отношении адвоката было закрыто, поскольку он активно помогал следствию в раскрытии преступления.



В Куйбышевском райсуде Омска во вторник вынесли приговор экс-начальнику отдела по расследованию автоаварий городского УМВД РФ Алексею Липину, который обвинялся в коррупции. Об этом рассказала официальный представитель регионального управления Следственного комитета РФ Лариса Болдинова.

В поле зрения сотрудников ФСБ и службы собственной безопасности МВД Алексей Липин попал в 2019 году. Правоохранителям поступила оперативная информация о том, что за взятки подполковник предоставляет знакомому адвокату служебную информацию об автоавариях, в которых погибли люди, копии документов по уголовным делам и материалам проверок. Кроме того, начальник следствия рекомендовал этого юриста родным потерпевших. Он отзывался о нем как о хорошем специалисте по оформлению документов для получения страховки.

В кабинете полицейского оперативники установили скрытую видеокамеру, которая зафиксировала момент передачи очередной взятки в 45 тыс. руб. Начальника отдела задержали, следователи завели в отношении него дело по ст. 290 УК РФ (взяточничество). Общая сумма взяток, инкриминируемых полицейскому, составила 120 тыс. руб.

В самом начале расследования Алексея Липина уволили из полиции с формулировкой «за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел». С обвинением подполковник не согласился. Давать показания он отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. После полугода пребывания в СИЗО экс-полицейскому изменили меру пресечения сначала на домашний арест, а затем на подписку о невыезде. В июне 2020 года расследование было завершено.

Как рассказал старший помощник прокурора Омской области Дмитрий Павленко, Алексею Липину назначили три с половиной года лишения свободы в колонии общего режима (гособвинение просило на полгода больше) и штраф в размере 20-кратной суммы взятки — 2,4 млн руб. Штраф будет погашен за счет изъятых во время обыска в квартире обвиняемого денег. После оглашения приговора экс-полицейского взяли под стражу в зале суда.

В омском управлении СКР сообщили, что адвокат, подозреваемый в даче взятки (ст. 291 УК РФ), признался в содеянном. «Он способствовал расследованию, изобличая полицейского, уголовное преследование в отношении адвоката было прекращено»,— рассказали участники расследования.

Константин Воронов