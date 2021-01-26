Главный автовокзал Ростова может быть создан на месте старого аэропорта

Губернатор Ростовской области Василий Голубев во время ежегодной пресс-конференции сообщил о планах создания главного автовокзала на месте старого аэропорта.

«Все, кто едет из Ростовской области, могут въехать через пр-кт Шолохова. И выехать из этого места в любую точку возможно, нужно только поработать над транспортной системой. Если с железнодорожниками мы отработаем продление и развитие городской электрички, то в местах пересечения дорог будут пересадочные пункты. Это означает, что мы сохраняем центральный пересадочный пункт на железнодорожном вокзале. Пригородный вокзал, который сейчас есть, давно себя изжил,»,— рассказал господин Голубев.

Старый аэропорт Ростова-на-Дону был закрыт 1 марта 2018 года. Все рейсы из него были переведены в новый аэропорт «Платов», построенный с нуля холдингом «Аэропорты регионов» группы «Ренова» Виктора Вексельберга.

Наталья Шинкарева