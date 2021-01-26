Бывший сенатор Сабадаш стал фигурантом нового уголовного дела

Бывший сенатор Александр Сабадаш, осужденный за хищение средств банка «Таврический», стал фигурантом нового уголовного дела. Он является подозреваемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Эпизод связан с банком «Таврический», сообщает «Интерфакс».

Сабадаш был задержан 25 января на территории следственного изолятора. В этот день он должен был освободится после отбытия наказания по уголовному делу, связанному с мошенничеством с деньгами банка «Таврический» на сумму 458 млн руб.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Александра Сабадаша обвиняют за решеткой».