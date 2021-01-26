В Норильске избрали нового главу города

Горсовет Норильска избрал главой города депутата-единоросса Дмитрия Карасева. За его кандидатуру проголосовали 31 из 32 присутствующих, уточнили “Ъ” в горсовете.

Помимо них в конкурсе также участвовали: первый вице-мэр Красноярска Владислав Логинов, исполняющий обязанности главы Норильска Николай Тимофеев, бывший глава администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и замдиректора Заполярного филиала «Норникеля» по развитию активов Сергей Ткаченко, глава Туруханского района Олег Шереметьев.

«С Дмитрием Владимировичем мы работаем давно. Мне приятно, что депутаты оказали ему такую поддержку. Хочу добавить, что он в течение нескольких лет находится в кадровом резерве губернатора Красноярского края, поэтому мы рассчитываем на то, что политические споры, которые возникали в период проведения конкурсных процедур, будут решены»,— рассказал спикер горсовета Александр Пестряков.

Как ранее писал “Ъ”, назначенный на 30 октября 2020 года конкурс по отбору на должность главы признали несостоявшимся. От участия отказались семь из восьми кандидатов.

Бывший глава Норильска Ринат Ахметчин покинул свой пост. Перед своим увольнением он обвинил краевые власти в занижении статистики по коронавирусу и неспособности оценить масштаб эпидемии. В октябре прошлого года Рината Ахметчина признали виновным в халатности, поскольку он ввел в городе режим ЧС позже, чем случился масштабный разлив топлива на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании.

О том, как в Норильске не состоялся конкурс на должность мэра, читайте в материале “Ъ”.

Юлия Сасевич, Новосибирск