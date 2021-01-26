Минтранс не будет компенсировать екатеринбургским таксистам расходы на установку экранов

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области не будет компенсировать таксистам расходы на установку защитных экранов. Как объяснили “Ъ-Урал” в министерстве, установка экранов была рекомендацией, а также таксисты могли установить их бесплатно.

Напомним, требование об установке в такси защитных перегородок губернатор Евгений Куйвашев прописал в указе о режиме повышенной готовности 28 октября. За их отсутствие предусматривался штраф от 100 до 300 тыс. руб. Этим были возмущены водители такси, которые на следующий день вышли на акцию протеста. Впрочем, они смогли добиться только отсрочки введения штрафов на три недели. Некоторые из них приступили к установке. Но 20 ноября губернатор неожиданно сменил формулировку в указе: устанавливать экраны или перегородки в такси лишь рекомендуется. Ранее совет по развитию такси в регионах России по УрФО обращался к региональным властям с просьбой о компенсации расходов.

Как рассказали в минтрансе, екатеринбургским таксистам бесплатно раздали 1,6 тыс. защитных экранов бесплатно. По информации регионального министерства, в ноябре «инициативная группа предпринимателей» заказала партию из 2 тыс. универсальных защитных экранов из полимерной пленки. В министерстве отметили, что предприниматели сами выходили на таксопарки и предлагали перегородки. «Они (экраны — “Ъ-Урал” ) раздавались бесплатно всем желающим перевозчикам. В Свердловской области зарегистрировано 4,7 тыс. официальных перевозчиков такси. Инициативная группа раздала 1,6 тыс. защитных экранов из 2 тыс. закупленных. Стесненные в средствах перевозчики могли установить защитные экраны бесплатно», — рассказали в “Ъ-Урал” в региональном министерстве транспорта.

Как ранее сообщало ОТВ, одним из предпринимателей, который участвовал в закупке экранов стал директор автотранспортной компании Антон Шендрик. Как ранее рассказал господин Шендрик, пленку заказывали в Москве, один экран обошелся примерно в 200 руб. Свой поступок директор компании объяснил тем, что в прошлом работал врачом-инфекционистом.