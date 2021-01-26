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Фото: РЭУ им. Г.В. Плеханова

Ректором РЭУ имени Плеханова стал Иван Лобанов

Иван Лобанов назначен ректором Российского экономического университета (РЭУ) им. Г. В. Плеханова, сообщается на сайте вуза. Он займет эту должность начиная с сегодняшнего дня, 26 января.

Господин Лобанов сменил на посту ректора РЭУ Виктора Гришина, который покинул этот пост в августе. Причину смены руководства в Министерстве высшего образования и науки не называли. По словам самого господина Гришина, он уволился по собственному желанию. На момент ухода ему было 70 лет — это предельный возраст для ректора. Врио ректора стал Иван Лобанов. До этого он занимал должность ректора Государственного университета управления.

Незадолго до ухода бывшего ректора РЭУ в Москве по подозрению в махинациях был задержан сын Виктора Гришина Алексей Гришин. Алексей Гришин, ранее возглавлявший министерство строительства Самарской области, является проректором МГУ им. М. В. Ломоносова и соучредителем компании «Инвест-Альянс».

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Бывший проректор МГУ договорился со следствием».

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