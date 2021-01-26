Ректором РЭУ имени Плеханова стал Иван Лобанов

Иван Лобанов назначен ректором Российского экономического университета (РЭУ) им. Г. В. Плеханова, сообщается на сайте вуза. Он займет эту должность начиная с сегодняшнего дня, 26 января.

Господин Лобанов сменил на посту ректора РЭУ Виктора Гришина, который покинул этот пост в августе. Причину смены руководства в Министерстве высшего образования и науки не называли. По словам самого господина Гришина, он уволился по собственному желанию. На момент ухода ему было 70 лет — это предельный возраст для ректора. Врио ректора стал Иван Лобанов. До этого он занимал должность ректора Государственного университета управления.

Незадолго до ухода бывшего ректора РЭУ в Москве по подозрению в махинациях был задержан сын Виктора Гришина Алексей Гришин. Алексей Гришин, ранее возглавлявший министерство строительства Самарской области, является проректором МГУ им. М. В. Ломоносова и соучредителем компании «Инвест-Альянс».

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Бывший проректор МГУ договорился со следствием».