В Томские спасатели ликвидировали крупный пожар и вынесли из огня пять газовых баллонов

Крупный пожар в цеху деревообработки ликвидировали в Томске. Общая площадь возгорания составила 350 кв. м. Во время тушения пожарные вынесли из огня пять баллонов с газом. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Томской области.

«В 11:04 в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило сообщение о возгорании в металлическом ангаре по адресу: улица Иркутский тракт, 234 строение 9 (цех по деревообработке)»,— уточнили в пресс-службе.

На момент прибытия первого подразделения ангар был полностью охвачен огнем, а внутри было полное задымление. Спустя 42 минуты, в 11:46, пожар локализовали, в 12:28 — полностью ликвидировали. В тушении принимали участие восемь единиц техники и более 20 человек личного состава.

Даниил Тарабукин